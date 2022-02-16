Байден обговорить війська РФ біля кордону України із Шольцем
Президент США Джо Байден у середу, 16 лютого, обговорить нарощування російських військ біля кордону України із канцлером Німеччини Олафом Шольцем
Про це повідомив журналіст Джек Детч у Twitter.
"Президент Байден проведе сьогодні захищену розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем близько 14:30 (21:30 за Києвом, - ред.) на тлі нарощування військ Росії на кордоні України", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, вчора, 15 лютого, Олаф Шольц провів переговори із президентом РФ Володимиром Путіним, де заявив про необхідність термінової деескалації навколо України.
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