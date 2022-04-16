Байден оприлюднив декларацію про доходи за 2021 рік

Про це повідомляє Reuters.

Подружжя Байденів заробило за рік $610,7 тис., заплатило $150,4 тис. федеральних податків, ставка прибуткового податку становила 24,6%. $17,4 тис. було спрямовано на благодійність, $5 тис. із них — до Фонду захисту дітей ім. Бо Байдена.

Джо Байден на посаді президента США заробив $378,3 тис. — це нижче за звичайний показник у $400 тис., оскільки він обійняв посаду 20 січня. Джилл Байден заробила $67,1 тис. як викладач.

Віцепрезидент США Камала Гарріс та її чоловік Дуглас Емгофф заробили $1,65 млн. Вони заплатили $523,4 тис. податків та пожертвували $22 тис.

У серпні 2020 року стало відомо, що за 2019 рік попередній президент США Дональд Трамп отримав $446 млн доходів.

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