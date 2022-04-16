English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Байден оприлюднив декларацію про доходи за 2021 рік

Байден оприлюднив декларацію про доходи за 2021 рік

16 квітня, 2022 субота
13:50
Світ байден

Президент США Джо Байден разом із дружиною задекларував $610,7 тис., які він у 2021 році заробили разом

Про це повідомляє Reuters

Подружжя Байденів заробило за рік $610,7 тис., заплатило $150,4 тис. федеральних податків, ставка прибуткового податку становила 24,6%. $17,4 тис. було спрямовано на благодійність, $5 тис. із них — до Фонду захисту дітей ім. Бо Байдена.

Джо Байден на посаді президента США заробив $378,3 тис. — це нижче за звичайний показник у $400 тис., оскільки він обійняв посаду 20 січня. Джилл Байден заробила $67,1 тис. як викладач.

Віцепрезидент США Камала Гарріс та її чоловік Дуглас Емгофф заробили $1,65 млн. Вони заплатили $523,4 тис. податків та пожертвували $22 тис.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
президент США
податки
декларація
Джо Байден
доходи
США
прибутки
перша леді
декларація про доходи
Читайте також:
Антон Купрін
15 квітня, 2022 п'ятниця
Разом з крейсером "Москва" ліквідовано і його командира, - Геращенко
FGM-148 Javelin
16 квітня, 2022 субота
Масований наступ на сході не увінчався істотним просуванням військ РФ, бо українці вміло використовують нову тактику, - Вild
14 квітня, 2022 четвер
РФ завершує підготовку до наступу на схід та блокує перекидання українських підрозділів, – естонська розвідка
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.97
    Купівля 29.97
    Продаж 31.13
  • EUR
    Купівля 32.43
    Продаж 33.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 квітня
14:31
"Покращить безпеку у Балтії": президент Литви закликав Фінляндію та Швецію швидко вступити до НАТО
14:27
Ексклюзив
Валерій Клочок
Заарештовані кошти російських олігархів можуть бути використані як пряма фінансова допомога Україні, проте це складний процес, – політичний та економічний експерт
14:25
десантні кораблі Росії
Румунія забороняє російським кораблям входити у свої порти, - міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну
14:21
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Ватикан повинен говорити правду про війну в Україні
14:17
Ексклюзив
Херсон
У Херсоні немає офіційної евакуації, люди виїжджають на свій страх і ризик до сусідніх областей, - Холодар
14:17
Ілон Маск
Рада директорів Twitter заборонила Маску купувати більше 15% акцій соцмережі
14:12
Марцін Маркєвіч
Найбільший дилер українських шин в Європі привіз гуманітарний вантаж до Львова
14:03
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
У Бородянці встановили модульні будинки для робітників ДСНС та волонтерів, які розбирають завали у містечку
14:03
Ексклюзив
Ракетні обстріли зранку по Миколаєву, троє поранених - боєць ТРО
14:02
російська ракета
Росіяни вдарили по центральному району Харкова ракетою, одна людина загинула, 18 - поранено
14:01
окупанти гармата
Щойно закінчяться дощі, ворог піде у наступ, - Гайдай про ситуацію на Донбасі
13:45
Більше тисячі цивільних зараз в полоні в окупантів, - Верещук
13:40
Порошенко
Порошенко в ефірі MSNBC: "Для того, щоб змінити хід війни, нам необхідно лише 100 винищувачів, лише 200 гелікоптерів, лише 300 танків та десь 1000 бронемашин"
13:23
Оновлено
російська ракета
У Києві пролунали вибухи у Дарницькому районі, загинула одна людина
13:15
Ексклюзив
розмінування знешкодження боєприпасів
Понад 65 тисяч боєприпасів знешкоджено, де їх знаходять, - пресофіцер ДСНС
13:15
Професійні пожежники та рятувальники із США, Австралії, Німеччини та Польщі прибули в Україну, - ДСНС
13:13
Борис Джонсон
Джонсону заборонили в'їзд до Росії
12:52
Ракетний удар, Полтавська область
На Полтавщині показали наслідки ракетного удару, внаслідок якого на фермі загинув сторож
12:36
Цетинє марші підтримки українців
У чорногорському Цетинє щоденно з початку нового етапу війни проводять марші підтримки українців, - МЗС України
12:35
Рашисти вдарили з "градів" по будинкам в районі Кривого Рогу
12:24
окупанти РФ
Наркомани, діди та проститутки: російські інструктори про новобранців, яких затягли до війська РФ, - перехоплення СБУ
12:00
гуманітарна допомога
Україна отримала майже $924 мільйони гуманітарної допомоги від людей і компаній з усього світу, - Єрмак
11:27
знищений танк
Знищено 20 100 окупантів, 762 танки, 371 система артилерії, 163 літаки та 145 вертольотів - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні
11:19
посольство Італії в Києві
"Італійський триколор повернувся до Києва": у столиці знову відкрилось посольство Італії
11:13
Ексклюзив
море військовий корабель
Росія втратить перевагу у Балтійському морі, - Мусієнко
11:12
Ексклюзив
Чорнобильська зона
Горіння лісів в Чорнобильській зоні - це ядерний тероризм, який загрожує українцям забрудненням довкілля радіонуклідами, - еколог
11:01
окупанти Маріуполь
Окупанти мають намір перекрити в'їзди та виїзди з Маріуполя аби влаштувати "фільтрацію" усіх чоловіків
10:23
У волонтерський центр в Дніпрі, куди щодня приходять сотні біженців, привезли кілька машин гуманітарного вантажу – Порошенко
10:22
Одеса
На Одещині російські військові намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку, використовуючи дрони
10:07
Птахофабрика, Дніпровський район, ракетний удар
Російські окупанти завдали удару по птахофабриці поблизу Дніпра
10:06
Ексклюзив
В Ізюмі ворог намагається накопичувати сили, маркує техніку всіма літерами абетки, – депутат міськради
09:48
евакуація Луганська область
На 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук
09:31
УЗ Укрзалізниця евакуація
Для жителів Луганщини та Донеччини 16 квітня вирушить евакуаційний потяг з Покровська
09:29
війна діти
Кількість загиблих під час нового етапу війни дітей сягнула 200, - омбудсмен Людмила Денісова
08:43
ЗСУ знищили
ЗСУ на Донбасі відбили 10 атак ворога, знищили 3 танки, 3 артилерійські системи та бронетранспортер, - Генштаб
08:19
Сєвєродонецьк обстріл
Через російські обстріли Сєвєродонецьк залишився без газу та води, у Кремінній загинула людина, - голова Луганської ОВА Гайдай
08:15
вантжівки на кордоні фура
Російські та білоруські вантажівки застрягли в довгих чергах на східних кордонах ЄС, намагаючись виїхати з Європи через заборону перевозити вантажі в межах ЄС
07:56
Окупанти запустили дві ракети
Внаслідок нічного ракетного удару РФ по Полтавщині загинула одна людина
07:25
Еспресо Прямий 5 канал
"Свавільні дії Концерну РРТ можна розцінювати не інакше як диверсійну роботу на користь ворогу" - відкритий лист "Еспресо", "Прямого" та "5 каналу" до представництва Європейського Союзу в Україні
06:59
ЗСУ знищили
За добу знищено 76 окупантів та 16 одиниць техніки, - оперативне командування "Південь"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV