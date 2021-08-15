Байден передав до в'язниці у Білорусі привіт Сергію Тихановському

За даними білоруської редакції Радіо Свобода, про це він повідомляє у листі з неволі, передає Еспресо.TV.



Американський президент передав привітання через дружину політв’язня Світлану Тихановську, яка мала зустріч з Байденом 28 липня.



"Джо Байден сказав, що надихнувся мною, моїм чоловіком і білорусами", - сказала Світлана Тихоновська після зустрічі з президентом США.



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"Все буде гаразд. Я отримав привітання від Байдена :) ", - написав у листі Сергій Тихановський.



Також він переймається, що не може листуватися зі своєю колишньою викладачкою літератури Гомельського державного університету імені Франциска Скарини Наталією Сусловою. Листи як від неї до нього, так і від нього до неї заборонені.



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"Написав їй, але вона не отримує мої листи. І такі листи прекрасні - з цитатами письменників і поетів, надісланих їй, чого дуже шкода і образливо, що вони не дійшли. Ну, як так?", - написав політв’язень.

Сергій Тихоновський перебуває у в'язниці з часу минулорічної президентської кампанії, а саме 29 травня 2020 року.

Редим Лукашенка не допустив його навіть до реєстрації кандидатом.

Політика було заарештовано під час збирання ним підписів для реєстрації у Центрвиборчкомі.



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