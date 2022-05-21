Байден підписав закон про виділення Україні $40 млрд

Про це повідомляє Білий дім.

"Президент підписав "Закон про додаткові асигнування в Україні, 2022", який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022-й фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та надання їй допомоги", – заявили у адміністрації Байдена.

Очікується, що з $40 млрд безпосередньо на оборону передбачено $20 млрд.

За даними Washington Post у рамках цього пакету США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. До нього також увійшли понад $8 млрд загальної економічної підтримки України, майже $5 млрд глобальної продовольчої допомоги для подолання потенційного дефіциту продовольства, спричиненого крахом української сільськогосподарської економіки, і понад $1 млрд для підтримки біженців.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

Палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги ще 11 травня. 19 травня рішення також підтримав Сенат.

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