Байден підписав закон про виділення Україні $40 млрд
Президент США Джо Байден підписав закон про виділення Україні безпекової допомоги у $40 млрд
Про це повідомляє Білий дім.
"Президент підписав "Закон про додаткові асигнування в Україні, 2022", який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022-й фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та надання їй допомоги", – заявили у адміністрації Байдена.
Очікується, що з $40 млрд безпосередньо на оборону передбачено $20 млрд.
За даними Washington Post у рамках цього пакету США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. До нього також увійшли понад $8 млрд загальної економічної підтримки України, майже $5 млрд глобальної продовольчої допомоги для подолання потенційного дефіциту продовольства, спричиненого крахом української сільськогосподарської економіки, і понад $1 млрд для підтримки біженців.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
- Палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги ще 11 травня. 19 травня рішення також підтримав Сенат.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.08
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.69
- Актуальне
- Важливе