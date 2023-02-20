Байден після історичного візиту в Україну прибув до Польщі

Це агентству PAP підтвердив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик.

Зазначається, що Байден прибув до Пшемишля потягом, після чого має пересісти на президентський борт Air Force One і прибути до Варшави. Офіційний візит Байдена до Польщі розпочнеться у вівторок.

При цьому ще в понеділок, за даними PAP, відбудеться зустріч Байдена з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Лідери проведуть переговори у форматі віч-на-віч, після чого заплановані пленарні переговори на рівні делегацій.

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О 17:30 на території Королівського замку у Варшаві Джо Байден має виступити з промовою.

У середу, в останній день візиту Байдена до Польщі, відбудеться саміт Бухарестської дев'ятки – формату, що об'єднує країни східного флангу НАТО: Болгарію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію. У зустрічі також візьме участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Зазначається, що під час саміту лідери обговорять подальше зміцнення східного флангу НАТО, майбутній саміт Альянсу у Вільнюсі, а також подальшу підтримку України.