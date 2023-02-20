"Mістере Байден, надішліть F-16 в Україну!": у Варшаві до президента США звернулися українські й польські активісти
Українські та польські активісти перед візитом Джо Байдена у Польщу закликали його надіслати Україні зброю, зокрема літаки F-16. А також анонсували триденну акцію біля готелю, в якому він зупиниться
Про це повідомили на facebook-сторінці організації Euromaidan-Warszawa.
Перед візитом президента США Джо Байдена до Польщі українські та польські активісти в центрі Варшави публічно звернулися до нього із закликом надати Україні необхідну зброю, зокрема літаки F-16. У понеділок опівдні активісти скликали пресконференцію в центрі столиці Польщі під екраном, на якому висвічувалося звернення до президента Байдена.
Учасниці організації Euromaidan-Warszawa Наталія Панченко та Вікторія Погребняк разом з кліматичними активістками Вікторією Єдрошков’як і Домінікою Ласотою зазначили, що "сьогодні гарантувати мир може лише зброя".
"Українці на передовій жертвують своїми життями, щоб решта світу спала спокійно. Нашим людям потрібна підтримка з боку США – щоб продовжувати боротьбу, вони повинні мати належну амуніцію, як-от F-16", – зазначила Вікторія Погребняк.
Під час брифінгу "Євромайдан-Варшава" оголосив про триденну акцію протесту, яка триватиме під час візиту Байдена. Активісти планують стояти з масивним банером із написом "Містер Байден, надішліть F-16 в Україну!" біля готелю, в якому зупиниться президент США.
Наталка Панченко наголосила, що акція є мирною.
"Я правозахисниця, антивоєнна активістка і я пацифістка. І сьогодні, у 21 столітті, тут, у серці Європи, я благаю вас про справжню допомогу – зброю. Тому що тільки військова підтримка може сьогодні гарантувати мир. Шановний пане президенте, надішліть, будь ласка, F-16 в Україну. Щоб виграти цю війну, світ повинен перемогти зло, перемогти Путіна і перемогти Росію. Інших варіантів встановлення миру у світі немає", – зазначила вона.
Польські кліматичні активісти також закликали до повного нафтового ембарго на російські газ і нафту. Вони мотивували свій заклик до президента США подвійною тактикою проти російської агресії. Повне ембарго на російські газ і нафту лежить у природі кліматичного руху, а також є одним з основних способів демілітаризувати армію Путіна. А надсилання зброї необхідне, аби наблизити українську армію до перемоги над Росією.
"Перемога України в межах досяжності, але її не буде досягнуто, якщо ви будете продовжувати купувати російське викопне паливо і зволікати з відправкою зброї в Україну. Ми повинні демілітаризувати Росію, припинивши її прибутки від викопного палива, й підтримати українську армію, щоб вона перемогла на полі бою", – зазначила Домініка Ласота.
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