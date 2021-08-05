Байден поставив за мету мати понад 50% електромобілів у США до 2030 року

Про це розповідає Reuters з посиланням на Білий Дім.



Повідомляється, що президент США Джо Байден підпише у четвер, 5 серпня, розпорядження, спрямоване на те, щоб половина всіх нових автомобілів, що продаватимуться у 2030 році, були з нульовими викидами. Документ передбачає нові обсяги викидів для транспортних засобів, щоб скоротити забруднення до 2026 року, зазначили в Білому домі.



Мета Байдена, яка не є юридично обов'язковою, заручилася підтримкою великих американських та іноземних автовиробників, які попередили, що це вимагатиме мільярдів доларів державного фінансування.



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"Ми повинні діяти", - сказав міністр транспорту США Піт Бутіджич в інтерв'ю CNBC.



"Ця мета, щоб протягом десяти років половина наших нових транспортних засобів стала електричною, буде терміново потрібна нам для виконання імперативу клімату в наш час", - додав він.



General Motors Co (GM.N), Ford Motor Co (FN) та Chrysler-материнська компанія Stellantis NV (STLA.MI) у спільній заяві заявили, що прагнуть "досягти продажів 40-50% річних американських обсягів електроенергії" транспортних засобів ... до 2030 року".



Окрему заяву випустили BMW, Ford, Honda, Volkswagen та Volvo. У сукупності автомобільна промисловість взяла на себе зобов'язання інвестувати понад 330 мільярдів доларів, щоб вивести на ринок нові електромобілі.