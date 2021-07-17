Байден повинен зустрітися з Тихановською, - Washington Post

Стаття називається "Байден обіцяв підтримати демократію. Тепер він має можливість показати на прикладі Білорусі, що він серйозно ставиться до цього", передає Еспресо.TV.



За словами редакції, під час своєї передвиборчої кампанії Байден обіцяв боротися проти автократів, підтримувати демократію та права людини. Тож зустріч з Тихановською - це шанс для Байдена.



У матеріалі Washington Post про білоруську політикиню написано як про "всенародно обрану лідерку, захисницю демократії, верховенства права та громадянського суспільства".



"Пан Байден повинен зустрітися з нею в Білому домі, аби продемонструвати жителям Білорусі та світу, що Сполучені Штати готові захищати демократію та протистояти автократам не лише в пресрелізах", - зазначає видання.



"Пані Тихановська стоїть на передньому краї боротьби між демократією та диктатурою", - підсумовують автори.



Як уточнюється в офіційному ТГ-каналі Світлани Тихановської, політикиня розпочне робочі відвідини США у неділю, 18 липня 2021 року.



"Вона відвідає Вашингтон, Нью-Йорк і Каліфорнію. Там вона планує провести зустрічі на вищому рівні з політиками, експертами та, звичайно, діаспорою. Мета поїздки - пошук шляхів вирішення кризи в Білорусі і допомоги білорусам", - наголошує пресслужба Тихановьскої.



Програма візиту ще перебуває в стадії опрацювання, тому відомості щодо конкретних зустрічей команда Тихановської обіцяє повідомити "щойно це стане можливим".

Про те, що Тихановська готує двотижневі відвідини США та Канади, було відомо ще в березні.



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