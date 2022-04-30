Байден про вбитого росіянами американського солдата: "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину"
У п'ятницю президент США Джо Байден висловив занепокоєння новиною про смерть американця, який воював на боці українців
Про це пише CNN.
Ребекка Кабрера, мати американського громадянина, який загинув на початку цього тижня у боротьбі з окупантами пліч-о-пліч з українцями, сказала, що її син має "високу моральну цінність" і "хотів чинити правильно", тому він вирішив приєднатися до українців у їхній боротьба проти російського вторгнення.
"Він змусив усіх нас пишатися тим, що він робив те, що в його серці було правильним, і знаєте, усі, з ким він стикався у своєму житті, казали, що вони пишаються тим, що служать поруч із ним, бути частиною його життя , і просто всі пам’ятають, хто він був, він був героєм, і він робив правильно" – сказав Кабрера
Кабрера востаннє розмовляла зі своїм сином Віллі Джозефом Канселем минулого четверга, перш ніж його вбили в понеділок.
У п'ятницю Байден висловив занепокоєння новиною про смерть американця, сказавши, що "це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину".
22-річний хлопець працював у приватній військовій компанії. Компанія відправила його в Україну, і йому платили, поки він там воював, розповіла CNN мати Канселя.
Кансел, колишній морський піхотинець США, за словами його матері, влаштувався працювати в приватну військову компанію як додаток до своєї повної роботи офіцером виправних органів у Теннессі незадовго до початку війни в Україні наприкінці лютого. Коли почалася війна, компанія шукала підрядників для боротьби в Україні, і хлопець погодився піти.
Сьогодні прессекретар Білого дому застерегла американців від того, щоб ті їздили в Україну, щоб взяти в руки зброю, заявивши, що адміністрація заохочує американців шукати інші способи допомоги.
- Нагадаємо, США розпочали додаткову підготовку українських військових у Німеччині
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