Байден про вбитого росіянами американського солдата: "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину"

Про це пише CNN.

Ребекка Кабрера, мати американського громадянина, який загинув на початку цього тижня у боротьбі з окупантами пліч-о-пліч з українцями, сказала, що її син має "високу моральну цінність" і "хотів чинити правильно", тому він вирішив приєднатися до українців у їхній боротьба проти російського вторгнення.

"Він змусив усіх нас пишатися тим, що він робив те, що в його серці було правильним, і знаєте, усі, з ким він стикався у своєму житті, казали, що вони пишаються тим, що служать поруч із ним, бути частиною його життя , і просто всі пам’ятають, хто він був, він був героєм, і він робив правильно" – сказав Кабрера

Кабрера востаннє розмовляла зі своїм сином Віллі Джозефом Канселем минулого четверга, перш ніж його вбили в понеділок.

У п'ятницю Байден висловив занепокоєння новиною про смерть американця, сказавши, що "це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину".

22-річний хлопець працював у приватній військовій компанії. Компанія відправила його в Україну, і йому платили, поки він там воював, розповіла CNN мати Канселя.

Кансел, колишній морський піхотинець США, за словами його матері, влаштувався працювати в приватну військову компанію як додаток до своєї повної роботи офіцером виправних органів у Теннессі незадовго до початку війни в Україні наприкінці лютого. Коли почалася війна, компанія шукала підрядників для боротьби в Україні, і хлопець погодився піти.

Сьогодні прессекретар Білого дому застерегла американців від того, щоб ті їздили в Україну, щоб взяти в руки зброю, заявивши, що адміністрація заохочує американців шукати інші способи допомоги.

Нагадаємо, США розпочали додаткову підготовку українських військових у Німеччині

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