Байден пропонує виділити Україні додатковий $1 мільярд
Запропонований президентом США Джо Байденом бюджет на 2023 рік включає $6,9 млрд на Європейську ініціативу стримування, Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) і "боротьбу з російською агресією", а також додатковий мільярд для України
"Я закликаю до продовження інвестицій, щоб рішуче реагувати на агресію Путіна проти України, за підтримки Сполучених Штатів для покриття економічних, гуманітарних потреб та безпекових потреб України", – сказав Джо Байден у понеділок, 28 березня, - інформує Еспресо.TV.
Президент також хоче, щоб значні інвестиції були здійснені в національну безпеку для гарантій того, що військові США "будуть найкраще підготовленими та найкраще оснащеними у світі".
- Нагадаємо, "Ми чітко маємо розуміти, що ця боротьба не закінчиться за кілька днів чи місяців, нам потрібно підготувати довготермінову боротьбу": Байден під час промови у Варшаві.
- Президент США Джо Байден заявив, що Штати нададуть ще $1 млрд допомоги Україні й прихистять 100 тис. українських біженців.
- Байден у Варшаві зустрівся з українськими біженцями.
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