"Я закликаю до продовження інвестицій, щоб рішуче реагувати на агресію Путіна проти України, за підтримки Сполучених Штатів для покриття економічних, гуманітарних потреб та безпекових потреб України", – сказав Джо Байден у понеділок, 28 березня, - інформує Еспресо.TV.

Президент також хоче, щоб значні інвестиції були здійснені в національну безпеку для гарантій того, що військові США "будуть найкраще підготовленими та найкраще оснащеними у світі".

Нагадаємо, "Ми чітко маємо розуміти, що ця боротьба не закінчиться за кілька днів чи місяців, нам потрібно підготувати довготермінову боротьбу": Байден під час промови у Варшаві.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати нададуть ще $1 млрд допомоги Україні й прихистять 100 тис. українських біженців.

Байден у Варшаві зустрівся з українськими біженцями.



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