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Байден розповів, чи відвідає Україну під час європейського турне

20 червня, 2022 понедiлок
20:39
Світ Байден

Президент США заявив, що навряд чи відвідає Україну під час свого європейського туру найближчими вихідними

Про це повідомляє CNN.

"Це залежить від обставин", – сказав Байден, коли його запитали, чи планує він відвідати Україну. Він сказав, що не хоче "створювати додаткові труднощі для українців".

На чергове запитання, чи очікується, що він поїде в Україну, поки перебуватиме в Німеччині та Іспанії на самітах G7 та НАТО, Байден відповів: "Під час цієї поїздки малоймовірно".

На запитання про те, чи впевнений він, що Україна стане членом Європейського Союзу, Байден сказав журналістам, що вважає, що це "дуже ймовірним".

  • 17 червня Байден підтвердив зникнення американців в Україні та закликав не відвідувати країну.

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