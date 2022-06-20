Байден розповів, чи відвідає Україну під час європейського турне

Про це повідомляє CNN.

"Це залежить від обставин", – сказав Байден, коли його запитали, чи планує він відвідати Україну. Він сказав, що не хоче "створювати додаткові труднощі для українців".

На чергове запитання, чи очікується, що він поїде в Україну, поки перебуватиме в Німеччині та Іспанії на самітах G7 та НАТО, Байден відповів: "Під час цієї поїздки малоймовірно".

На запитання про те, чи впевнений він, що Україна стане членом Європейського Союзу, Байден сказав журналістам, що вважає, що це "дуже ймовірним".

17 червня Байден підтвердив зникнення американців в Україні та закликав не відвідувати країну.

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