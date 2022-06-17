Байден підтвердив зникнення американців в Україні та закликав не відвідувати країну
17 червня президент США Джо Байден заявив, що йому доповіли про трьох зниклих безвісти в Україні військових. Він закликав американців не їздити туди
Про це інформує телерадіокомпанія CNN.
"Мене проінформували. Ми не знаємо, де вони, але я хочу повторити: американцям зараз не варто їхати в Україну. Скажу ще раз: американці не повинні їхати в Україну зараз", – сказав Байден.
Відомо, що зникли чоловіки – 39-річний Олександр Джон-Роберт Друке з Таскалуси, штат Алабама, та 27-річний Енді Тай Нгок Хуін з Хартселла, штат Алабама. Ветерани американських військ зникли безвісти в Харкові минулого тижня, коли потрапили під обстріл з боку російських військ.
У Sky News додають, що росЗМІ показують зображення нібито двох полонених американських чоловіків, захоплених в Україні.
Газета "Известия" поділилася інтерв'ю з 27-річним Енді Хюїном. А канал RT опублікував фото на якому ймовірно Олександр Друке.
Кореспондент "Росія Сьогодні" Косарєв анонсував інтерв'ю з громадянином США - Олександром Дрюке, який потрапив у полон.
"Полонений американський найманець Олександр Дрюке звернувся через мене до своєї мами. Сказав, що живий, і передав привіт своєму собаці на прізвисько Дизель. Сподівається повернутися додому. Побачимо", - коментує Косарєв.
- 16 червня Держдепартамент США заявив, що йому відомі про третього американця, який їздив в Україну воювати проти Росії, але "останніми тижнями" був визнаний зниклим безвісти.
- 15 червня, The Telegraph повідомив, що двоє колишніх американських військових минулого тижня імовірно потрапили в полон під час бойових дій з переважаючими російськими силами під Харковом За даними видання, обоє служили добровольцями в одному з підрозділів української армії. Вони стали першими американцями на війні, котрі опинилися в полоні у росіян.
- Сьогодні Білий дім визнав, що двоє військових США могли потрапити у полон до росіян.
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