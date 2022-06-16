Білий дім визнає, що двоє військових США могли потрапити у полон до росіян

Про це повідомляє SkyNews.

39-річний Олександр Друке та 27-річний Енді Гуін зникли минулого тижня в Харківській області на сході України. З 8 червня вони не контактували зі своїми родинами.

У Білому домі стверджують, що "дуже наполегливо працють", щоб дізнатися більше про зниклих американців.

Нагадаємо, вчора, 15 червня, The Telegraph повідомив, що двоє колишніх американських військових минулого тижня імовірно потрапили в полон під час бойових дій з переважаючими російськими силами під Харковом За даними видання, обоє служили добровольцями в одному з підрозділів української армії. Вони стали першими американцями на війні, котрі опинилися в полоні у росіян.

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