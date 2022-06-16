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Головна війна з Росією Держдеп повідомив про третього добровольця США, який зник в ході бойових дій в Україні

Держдеп повідомив про третього добровольця США, який зник в ході бойових дій в Україні

16 червня, 2022 четвер
22:39
війна з Росією Держдеп США

Держдепартамент США заявив, що йому відомі про третього американця, який їздив в Україну воювати проти Росії, але "останніми тижнями" був визнаний зниклим безвісти

Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу, інформує CNN.

"Є повідомлення про ще одного американця, місцезнаходження якого невідоме. Я не можу говорити про особливості цієї справи. На жаль, ми не знаємо всіх подробиць цієї справи", - сказав

Прайс сказав, що відомство підтримує контакти з родинами двох інших громадян США, які, як повідомляється, захопили в Україні, а також з українською владою та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, але вони також не можуть підтвердити повідомлення про те, що цих двох громадян було схоплено.

"Ми продовжуємо всіма способами закликати американських громадян не їздити в Україну через супутні небезпеки, які створює агресія Росії", – сказав Прайс.

Прайс також сказав, що США не контактують з Росією щодо зниклих американських громадян, оскільки у них ще немає "достовірних підстав" вважати, що росіяни захопили їх, а також тому, що Росія не стверджувала, що захопила їх.

"Якщо ми вважаємо, що така роз’яснювальна робота через наше посольство в Москві чи іншим чином була б продуктивною з точки зору з’ясування додаткової інформації про місцеперебування цих осіб, ми без вагань це зробимо", – сказав Прайс.

Прайс також сказав, що США контактують з "іншими партнерами", включаючи Великобританію.

  • Нагадаємо, вчора, 15 червня, The Telegraph повідомив, що двоє колишніх американських військових минулого тижня імовірно потрапили в полон під час бойових дій з переважаючими російськими силами під Харковом За даними видання, обоє служили добровольцями в одному з підрозділів української армії. Вони стали першими американцями на війні, котрі опинилися в полоні у росіян.
  • Сьогодні Білий дім визнав, що двоє військових США могли потрапити у полон до росіян.

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Держдеп США
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