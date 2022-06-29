Байден розповів, до яких країн США перекинуть додаткові військові підрозділи
Президент США Джо Байден оголосив, що на тлі російської агресії проти України буде збільшено американську військову присутність у Європі
Про це повідомляє CNN.
Відповідну заяву Байден зробив під час саміту НАТО у Мадриді.
"Сьогодні я оголошую, що США посилять військові позиції в Європі. Разом із нашими союзниками ми збираємося гарантувати те, щоб НАТО міг справлятися з погрозами в усіх напрямках – на землі, у повітрі, на морі", - сказав Байден.
Він уточнив, що США збираються збільшити кількість есмінців ВМС США в Іспанії з чотирьох до шести, розгорнути в Польщі постійний штаб 5-го армійського корпусу США. У Румунії утримуватиметься на ротаційній основі додаткова бригада чисельністю 3 тис. осіб. Крім цього, збільшать кількість військових в країнах Балтії.
Також США відправить дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників F-35 до Великої Британії та розгорне системи ППО та інші військові сили в Німеччині та Італії.
- 28 травня Байден заявив, що Сполучені Штати відправлять два нових есмінці на військово-морську базу Рота в Іспанії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.06
- Актуальне
- Важливе