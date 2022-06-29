Про це повідомляє CNN.

Відповідну заяву Байден зробив під час саміту НАТО у Мадриді.

"Сьогодні я оголошую, що США посилять військові позиції в Європі. Разом із нашими союзниками ми збираємося гарантувати те, щоб НАТО міг справлятися з погрозами в усіх напрямках – на землі, у повітрі, на морі", - сказав Байден.

Він уточнив, що США збираються збільшити кількість есмінців ВМС США в Іспанії з чотирьох до шести, розгорнути в Польщі постійний штаб 5-го армійського корпусу США. У Румунії утримуватиметься на ротаційній основі додаткова бригада чисельністю 3 тис. осіб. Крім цього, збільшать кількість військових в країнах Балтії.

Також США відправить дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників F-35 до Великої Британії та розгорне системи ППО та інші військові сили в Німеччині та Італії.

28 травня Байден заявив, що Сполучені Штати відправлять два нових есмінці на військово-морську базу Рота в Іспанії.

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