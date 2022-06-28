Таким чином загальна кількість базованих там американських есмінців досягає шести, — повідомляє CNN.

"Як я сказав до початку війни, якщо Путін нападе на Україну, то Сполучені Штати посилять позицію збройних сил у Європі та відреагують на реальність нового стану європейської безпеки, – сказав Байден у розмові з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. – Нові зобов’язання стануть вражаючим проявом союзницької єдності та рішучості, а також свідченням 360-градусного повороту у підходах НАТО до нашої безпеки".

"Сполучені Штати оприлюднять конкретні рішення (посилення НАТО, - ред.) на суші, морі та в повітрі, додаткові зобов'язання щодо розміщення сил у довгостроковій перспективі після цієї кризи, скільки б вона не тривала, - сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. - Наприкінці саміту ви побачите більш надійну, ефективнішу, надійнішу, боєздатнішу та рішучішу позицію сил, щоб врахувати гострішу російську загрозу".

За його словами, весь альянс НАТО також планує узгодити конкретні цілі щодо збільшення фінансування НАТО з національних бюджетів.

Саміт Альянсу в Мадриді відбуватиметься з 28 до 30 червня.

28 червня президент Зеленський перед самітом НАТО провів розмову з генсеком Альянсу Столтенбергом та попросив потужну систему ПРО.

27 червня Єнс Столтенберг заявив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді.

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