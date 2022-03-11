Байден оголосив нові санкції США проти Росії: заборона імпорту товарів та нових інвестицій
Президент США Джо Байден оголосив нові санкції США проти Росії, у тому числі про імпорт російських товарів та вкладення нових інвестицій у російську економіку
- Нагадаємо, що попередньо президент США Джо Байден закликав Конгрес надати Україні пакет допомоги на $12 мільярдів
- США заборонили імпорт нафти із Росії
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Такого удару в спину ми не очікували: українська влада була готова до вторгнення Росії, але не до нападу з боку Білорусі, - Данілов
Російський олігарх Дерипаска прогнозує трирічну жорстку кризу в РФ та пропонує перенести столицю до Сибіру
Київ
-2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.93
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе
2022, п'ятниця
11 березня
18:57
На Харківщині росіяни вбили вже понад 200 цивільних, з яких 11 дітей, - начальник Слідчого управління Нацполіції області
18:35
Білоруські війська можуть атакувати Україну 11 березня о 21:00, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
18:30
На ЧАЕС оновили запаси дизпалива для аварійного електроживлення частини станції, - держінспекція
17:52
На залізничному вокзалі Києва працює волонтерський центр для допомоги евакуйованим громадянам – Марина Порошенко
17:49
Під обстрілами загинув колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ
17:19
Не дайте втягнути себе у війну, вона вам не потрібна. Ми за 15 днів знищили більш ніж 12 тис. росіян, - Арестович звернувся до білорусів
17:13
Мінекономіки запустило програму з допомоги перенесення потужностей підприємств на західну Україну
16:49
ВООЗ рекомендує Україні знищувати патогенні мікроорганізми високої небезпеки в медичних лабораторіях, щоб запобігти розливам
16:23
Швейцарія виділить понад $85 млн на гуманітарну допомогу Україні, частина з них - піде біженцям у сусідніх країнах
16:22
Заарештовані $415 млрд Центробанку РФ можуть передати Україні, триває робота над юридичним механізмом, - Мінекономіки
16:18
Росія готує авіаудар по Білорусі з території України, щоб втягнути білорусів у війну, - Резніков
15:52
"Окупантів багато, але вони втратили ініціативу": Резніков повідомив, що ЗСУ контратакують ворога на всіх напрямках
15:45
"Помста і спроба зупинити нашу авіацію": Арестович про ракетні обстріли Луцька, Івано-Франківська та Дніпра
15:20
Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання "Л/ДНР"