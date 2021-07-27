Байден та прем'єр Іраку підписали угоду про припинення бойової місії США у країні: війська не виведуть

Про це розповідає Reuters.



Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі у понеділок, 26 липня, підписали угоду, яка офіційно припиняє бойову місію США в Іраці до кінця 2021 року. Втім, угода передбачає, що американські війська все ще діятимуть в Іраку як інструктори.



Прем'єр-міністр Іраку Кадхімі стикається із посиленням тиску з боку проіранських партій та воєнізованих угруповань, які виступають проти американської військової присутності в країні.



Байден і Кадхімі зустрілися в Овальному кабінеті для проведення перших очних переговорів у рамках стратегічного діалогу між США та Іраком.



"Наша роль в Іраку буде ... бути доступними, продовжувати навчати, тренувати, допомагати та підтримувати у війні з Ісламською державою, якщо така необхідність виникне, але ми не збираємося виконувати бойові завдання вже до кінця цього року ", - сказав Байден журналістам під час зустрічі з Кадхімі.



Контингент США в Іраку налічує 2,5 тис. американських військових, які зосереджені на протидії залишкам "Ісламської держави". Роль США в Іраку повністю буде зведена до навчання та консультування іракських військових.

Нагадаємо, після відходу військ США з Афганістану більшість територій країни захопили таліби

В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північ від Кабула.

6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення

Останніми тижнями таліби вели бої з урядом за чотири провінційні центри - Газні, Кандагар, а також прикордонні з Туркменістаном та Таджикистаном міста - Талукан та Калаї-Нау. Саме угрупування заявляє про контроль 85% території країни.

14 липня на кордоні таліби захопили важливий прикордонний пункт між Афганістаном та Пакистаном.