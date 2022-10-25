Байден відреагував на оголошення нового прем'єра Британії: досить новаторська віха
Американський президент Джо Байден назвав оголошення Ріші Сунака наступним прем'єр-міністром Великої Британії "новаторською віхою"
Про це передає Reuters.
Виступаючи на заході в Білому домі, присвяченому індійському святу Дівалі, Байден зауважив, що Сунак, який також має індійське походження, має бути призначений прем'єр-міністром після зустрічі з королем Чарльзом.
"У нас є новини, що Ріші Сунак тепер прем'єр-міністр. Очікується, що він стане прем'єр-міністром, я думаю, завтра (25 жовтня, - ред.), коли він піде до короля. Напрочуд новаторська віха, і це важливо", - сказав президент США.
42-річний Ріші Сунак займається політикою з 2015 року. До обрання на посаду прем'єра та лідера Консервативної партії він працював у парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлового будівництва та фінансів.
- 20 жовтня Ліз Трасс оголосила про намір піти у відставку з посади прем'єрки Великої Британії.
- 24 жовтня стало відомо, що на виборах лідера британських консерваторів переміг Ріші Сунак, який, відповідно, невдовзі очолить уряд Сполученого Королівства.
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