Байден відреагував на смерть Горбачова

Про це йдеться у заяві Байдена розповсюдженій Білим домом.

"Після десятиліть жорстоких політичних репресій він ухвалив демократичні реформи. Він вірив у гласність і перебудову, відкритість та перебудову не просто як у гасла, а як у дорогу вперед для народів Радянського Союзу після стількох років ізоляції та поневірянь", - сказав Байден.

За його словами, не у всіх радянських високопосадовців вистачило сміливості визнати необхідність змін.

"Це були дії рідкісного лідера - людини, яка мала уяву, щоб побачити можливість іншого майбутнього, і мужність, щоб ризикнути всією своєю кар'єрою заради її досягнення. Результатом став безпечніший світ і більша свобода для мільйонів людей",- сказав Байден.

30 серпня помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов.

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