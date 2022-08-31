Байден відреагував на смерть Горбачова
Президент США Джо Байден назвава останнього лідера СРСР Михайла Горбачова людиною, яка ризикнула кар'єрою заради кращого майбутнього
Про це йдеться у заяві Байдена розповсюдженій Білим домом.
"Після десятиліть жорстоких політичних репресій він ухвалив демократичні реформи. Він вірив у гласність і перебудову, відкритість та перебудову не просто як у гасла, а як у дорогу вперед для народів Радянського Союзу після стількох років ізоляції та поневірянь", - сказав Байден.
За його словами, не у всіх радянських високопосадовців вистачило сміливості визнати необхідність змін.
"Це були дії рідкісного лідера - людини, яка мала уяву, щоб побачити можливість іншого майбутнього, і мужність, щоб ризикнути всією своєю кар'єрою заради її досягнення. Результатом став безпечніший світ і більша свобода для мільйонів людей",- сказав Байден.
- 30 серпня помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.4Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе