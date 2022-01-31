Байден визначився з кандидатурою посла в Києві і чекає на погодження в Україні, - ЗМІ
Президент Джо Байден обрав кандидатом на посаду посла в Україні дипломатку Бріджит Брінк
Про це повідомляють CNN та Bloomberg з посиланням на джерела, передає УП.
За даними ЗМІ, Байден офіційно ще не висунув її, бо українська сторона ще не погодила кандидатуру Брінк.
Зазначається, що процес може тривати до декількох тижнів.В Україні з 2019 року немає посла США, найвищий представник - тимчасовий повірений у справах.
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