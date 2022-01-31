Байден визначився з кандидатурою посла в Києві і чекає на погодження в Україні, - ЗМІ

Про це повідомляють CNN та Bloomberg з посиланням на джерела, передає УП.

За даними ЗМІ, Байден офіційно ще не висунув її, бо українська сторона ще не погодила кандидатуру Брінк.

Зазначається, що процес може тривати до декількох тижнів.

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В Україні з 2019 року немає посла США, найвищий представник - тимчасовий повірений у справах.