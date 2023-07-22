Байден запросив директору ЦРУ Бернса стати членом його кабінету

Про це повідомляє Білий дім.

"Я радий повідомити, що запросив директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса стати членом мого кабінету", - йдеться у заяві Байдена.

Цей крок на практиці не сильно змінить роль Бернса, який і далі продовжить керувати ЦРУ, зазначає The Washington Post.

"Тепер Бернс братиме участь у засіданнях кабінету президента разом із держсекретарем і міністрами, а також директором Національної розвідки Евріл Хейнс, з якою він тісно співпрацює. Однак не передбачається, що Бернс візьме на себе будь-які політичні обов'язки", - йдеться у статті.

Кабінет американського президента включає найвищих посадових осіб виконавчої гілки федерального уряду, яких призначає американський лідер за згодою сенату.

До поточного складу кабінету Байдена входять віце-президент США та 15 міністрів, включаючи держсекретаря та генпрокурора.

Нагадаємо, останнім часом директор ЦРУ Вільям Бернс все частіше з'являється у інформаційному просторі. Окрім цього він активно залучений у процеси в Україні.