Байден запросив директору ЦРУ Бернса стати членом його кабінету
Президент США Джо Байден запропонував директору ЦРУ Вільяму Бернсу стати членом його кабінету, до якого входять найвпливовіші особи держави
Про це повідомляє Білий дім.
"Я радий повідомити, що запросив директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса стати членом мого кабінету", - йдеться у заяві Байдена.
Цей крок на практиці не сильно змінить роль Бернса, який і далі продовжить керувати ЦРУ, зазначає The Washington Post.
"Тепер Бернс братиме участь у засіданнях кабінету президента разом із держсекретарем і міністрами, а також директором Національної розвідки Евріл Хейнс, з якою він тісно співпрацює. Однак не передбачається, що Бернс візьме на себе будь-які політичні обов'язки", - йдеться у статті.
Кабінет американського президента включає найвищих посадових осіб виконавчої гілки федерального уряду, яких призначає американський лідер за згодою сенату.
До поточного складу кабінету Байдена входять віце-президент США та 15 міністрів, включаючи держсекретаря та генпрокурора.
Нагадаємо, останнім часом директор ЦРУ Вільям Бернс все частіше з'являється у інформаційному просторі. Окрім цього він активно залучений у процеси в Україні.
- У травні посадовець здійснив таємний візит до КНР задля налагодження відносин між Вашингтоном та Пекіном.
- На початку червня 2023 року він таємно відвідав Київ, де зустрівся з політичним і військовим керівництвом України.
- 1 липня стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс зателефонував керівнику ГРУ РФ Сергію Наришкіну після спроби заколоту в РФ, щоб запевнити Кремль, що Сполучені Штати не стосуються цього.
- 21 липня він заявив, що залишається оптимістом щодо контрнаступу України, оскільки Росія страждає від значних структурних недоліків, що приховуються за її обороною.
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