Про це інформує Bloomberg.

Бернс зазначив, що структурні недоліки у системі, яку побудував президент РФ Володимир Путін, містять у собі низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва країни. Так деякі з них, за словами голови ЦРУ, допоміг викрити заколот засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

"Для багатьох росіян, які дивляться це, звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, чи немає в імператора одягу або принаймні чому він так довго одягається", - сказав Бернс.

Він додав, що наслідки цього заколоту були принизливими для Путіна. Так, на думку очільника ЦРУ, російський президент намагатиметься уникнути враження, що він надмірно реагує на заколот. Водночас він намагатиметься вилучити все, що може бути цінним, із ПВК Вагнера. Водночас Бернс зауважив, що Пригожин, скоріш за все, колись побачить відплату від Путіна.

"Путін - головний апостол відплати. Якби я був Пригожиним, я б не звільнив свого дегустатора", - сказав голова американської розвідки.

Бернс наголосив, що заколот Пригожина став унікальною можливістю для вербування ЦРУ в Росії. Так розвідка нещодавно опублікувала своє перше відео в Telegram, щоб росіяни знали, як зв'язатися з нею у "темній мережі". За словами Бернса, за тиждень відео переглянули 2,5 млн разів.

Також Бернс зазначив, що зберігає оптимізм стосовно контрнаступу України

"Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу", - сказав голова ЦРУ.