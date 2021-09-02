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Байден заявив про готовність США у будь-який момент ввести санкції проти Росії, - Єрмак

2 вересня, 2021 четвер
21:04
Світ Андрій Єрмак

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність запровадити санкції проти Росії

Про це повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що підсумкова угода між Україною та США передбачає можливість реального введення санкцій проти Росії, якщо вона буде використовувати газопровід проти України.

"Дійсно, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США в будь-який момент застосувати санкційну політику щодо Росії в разі відступу від ситуації, яка зафіксована на сьогоднішній день", - зауважив Байден.
 

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Україна
війна з Росією
США
Андрій Єрмак
Північний потік-2
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