Байден заявив про готовність США у будь-який момент ввести санкції проти Росії, - Єрмак

Про це повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що підсумкова угода між Україною та США передбачає можливість реального введення санкцій проти Росії, якщо вона буде використовувати газопровід проти України.

"Дійсно, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США в будь-який момент застосувати санкційну політику щодо Росії в разі відступу від ситуації, яка зафіксована на сьогоднішній день", - зауважив Байден.



Нагадаємо, Сполучені Штати Америки, в рамках нового пакету допомоги, нададуть Україні оборонне озброєння для захисту від російської агресії.

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