Байден заявив про намір призначити Катар основним союзником CША поза НАТО

Про це йдеться в листі на сайті Білого дому.



У документі підкреслюється, що "поглиблення двосторонньої співпраці з державою Катар у галузі оборони та безпеки" відповідає національним інтересам США.



"Відповідно до статті 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками (22 U.S.C. 2321k) я повідомляю про свій намір призначити Катар основним союзником, який не входить до НАТО", - йдеться у листі Байдені.



Рішення було ухвалене після зустрічі президента США з катарським еміром Хамадом бін Халіфом Аль Тані, де планувалося досягти домовленості щодо допомоги Катару у подоланні енергетичної кризи в Європі у разі впровадження санкцій проти Росії.



Як зазначає Reuters, Катар є найбільшим у світі постачальником скрапленого природного газу і може переключити постачання до Європи, якщо вторгнення РФ в Україну порушить поставки російського газу на континент.



Раніше повідомлялось, що США ведуть переговори з країнами та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі перебоїв.

Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн обговорили енергетичну безпеку та пообіцяли "уникнути перебоїв із поставками, зокрема тих, які можуть виникнути внаслідок вторгнення Росії в Україну".



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