Байден збирає присвячену Україні Раду нацбезпеки
Президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого 2022 року, збирає засідання Ради національної безпеки на тлі загострення безпекової ситуації довкола України
Про це із посиланням на заяву речниці Білого дому Джен Псакі передає Еспресо.TV.
За словами Псакі, представники команди президента США з національної безпеки регулярно інформують Байдена про ситуацію в Україні.
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"Вони підтвердили, що Росія може розпочати атаку проти України в будь-який момент", – йдеться в заяві Псакі.
- За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.
- Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення.
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