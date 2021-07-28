Байден зустрівся з Тихановською
Президент США Джо Байден зустрівся з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопосадовцями адміністрації США, конгресменами і сенаторами.
Учасники зустрічі в Держдепартаменті обговорили захоплення літака Ryanair, напади на громадянське суспільство і засоби інформації, а також організовану режимом нелегальну міграцію до Литви. На зустрічі Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань, а також посилити разом із партнерами політичний та економічний тиск на режим, у тому числі зупинити контракти з владою і запровадити санкції.
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