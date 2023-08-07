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Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду

7 серпня, 2023 понедiлок
13:53
Світ Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду

Компанія Baykar підписала найбільшу в історії Туреччини угоду про експорт та співпрацю в оборонній та аерокосмічній галузі з міноборони Саудівської Аравії

Про це йдеться у повідомленні компанії у Twitter.

"Підписавши із Саудівською Аравією найбільшу експортну угоду у сфері оборони та аерокосмічної галузі в історії нашої країни, ми також уклали угоду про локалізацію технологій для Bayraktar Akıncı з SAMI Defense (дочірня компанія Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії. - ред.)", – пишуть у Baykar.

Зазначається, що угоди підписали й турецькі компанії ASELSAN і ROKETSAN. 

"Сподіваємося, що ці угоди будуть корисними для Туреччини та Саудівської Аравії та сприятимуть подальшому зміцненню нашої дружби", - додали у компанії. 

Що відомо про завод з виробництва Bayraktar в Україні

8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

11 вересня тогоріч гендиректор компанії Baykar заявив, що через війну не планує скасовувати плани з будівництва заводу в Україні.

28 жовтня 2022 року генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар повідомив, що попри деякі перешкоди, план з будівництва заводу в Україні просувається. 

Також 30 квітня Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.

Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.

Згодом Міноборони України та турецька BAYKAR MAKINA підписали договір про відкриття в Україні сервісного центру для ремонту та обслуговування дронів.

Туреччина
Саудівська Аравія
Байрактар
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