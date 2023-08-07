Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
Компанія Baykar підписала найбільшу в історії Туреччини угоду про експорт та співпрацю в оборонній та аерокосмічній галузі з міноборони Саудівської Аравії
Про це йдеться у повідомленні компанії у Twitter.
"Підписавши із Саудівською Аравією найбільшу експортну угоду у сфері оборони та аерокосмічної галузі в історії нашої країни, ми також уклали угоду про локалізацію технологій для Bayraktar Akıncı з SAMI Defense (дочірня компанія Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії. - ред.)", – пишуть у Baykar.
Зазначається, що угоди підписали й турецькі компанії ASELSAN і ROKETSAN.
"Сподіваємося, що ці угоди будуть корисними для Туреччини та Саудівської Аравії та сприятимуть подальшому зміцненню нашої дружби", - додали у компанії.
Що відомо про завод з виробництва Bayraktar в Україні
8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
11 вересня тогоріч гендиректор компанії Baykar заявив, що через війну не планує скасовувати плани з будівництва заводу в Україні.
28 жовтня 2022 року генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар повідомив, що попри деякі перешкоди, план з будівництва заводу в Україні просувається.
Також 30 квітня Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.
Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.
Згодом Міноборони України та турецька BAYKAR MAKINA підписали договір про відкриття в Україні сервісного центру для ремонту та обслуговування дронів.
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