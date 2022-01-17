Бажання Коломойського та Зеленського - ув'язнити Порошенка, - Княжицький

Про це він заявив у коментарі Еспресо.TV.



"Звичайно, це фарс в стилі Януковича, який до правосуддя не має жодного стосунку. Є варіант, що можуть (суд, - ред.) перенести, щоб люди розійшлися або приймуть рішення пізно вночі. Очевидно бажання Зеленського, Коломойського, всієї цієї кліки при владі - це ув'язнити Порошенка. По-перше, для того, щоб на замовлення Росії створити хаос в українській державі, по-друге, щоб позбутись найбільшого конкурента, який обстоює європейські цінності, є запорукою нашого майбутнього. Вони будуть намагатися це робити, але я вірю, що ми переможемо, тому що сьогоднішній день для мене історичний. Я переконаний, що все буде добре. Вони цього вимагають (арешту, - ред), це вимога прокуратури, так що, це цілком можливо", - сказав Княжицький.



На питання про замовників справи проти Порошенка, він відповів: "Банкова та олігархат, який її підтримує. Це одне і те саме, тому що, Зеленський прийшов до влади, виступаючи на олігархічних каналах і зараз вони хочуть зберегти цю стару проросійську систему, щоб ми перетворились знов на одних великих "Сватів".



"Щоб ми забули про Крим, щоб ми забули про Донецьк і Луганськ. Прикриваючись, ніби урапатріотичними гаслами, знищували українську мову, принижували нашу віру, недоплачували нашій армії, вчителям і поліцейським навіть. Вони не здатні керувати, але вони не розуміють, що від сьогоднішнього дня вони уже в минулому", - заявив нардеп.



Княжицький розповів про спробу затримання Порошенка у аеропорту після повернення.



"Вони хотіли затримати в аеропорту, забрати паспорт, ішов прикордонник на моїх очах, казав: "Давайте паспорт, я віддам його ДБРівцям", я почав на нього кричати "Яким ДБРівцям, на яких підставах". Вони перелякались, поруч був Петро Олексійович. Ми, всі депутати "ЄС", виступили проти цього неподобства і підтримка людей нам дуже допомогла. Хочу подякувати кожному, хто був в "Жулянах" і зараз тут - перед судом", - додав нардеп.



Він відповів на питання, чому полетів до Польщі, щоб повернутись до України разом з Порошенком.



"Все дуже просто, вони ж хотіли його заарештувати, вони б це зробили при виході з борту літака або в зоні транзиту, якби нас не було, якби не було людей на площі. Ми всі робили спільку справу, обстоювали українську демократію", - підсумував Княжицький.



Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.