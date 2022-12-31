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"Бажаю, щоб у новому році ми більше усміхалися, ніж плакали", - предстоятель УГКЦ Святослав

31 грудня, 2022 субота
19:51
Суспільство

Глава УГКЦ Святослав, вітаючи українців із Новим 2023 роком, запевнив, що, проживаючи кожний новий день, ми перемагаємо смерть, перемагаємо окупанта

Відео з його вітальними словами оприлюднено сьогодні, 31 грудня 2022 року.

"Це диво, що ми живі! Бо хтось хотів, щоб нас уже не було. Це диво, що ми розпочинаємо Новий рік. Бо хтось твердив, що Нового року для України і її народу вже більше не буде. Господь Бог - життєдавець, володар життя і смерті, Господь часів дарує нам Новий рік", - наголосив Святослав.

"Ми хочемо сьогодні найперше подякувати Господу Богові за те, що Він чинить постійне диво дару життя мені і тобі, нашому народові і нашій державі. Перед обличчям смерті Він дарував нам можливість жити і боротися, працювати і молитися, щоб те нове було. Господь Бог є тим, хто оновлює обличчя землі. Даруючи нам життя, Він дарує і певне завдання, певну місію - те нове здобути, Новий рік збудувати і проживати", - продовжив духовний провідник греко-католиків.

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І додав: "Ми хочемо подякувати Господу Богові за те, що кожний день нашого життя є малою перемогою над смертоносним ворогом".

Підсумовуючи рік, що минає, глава УГКЦ закликав пам’ятати про всіх загиблих воїнів і мирних жителів, про рідних і близьких, які цьогоріч відійшли до вічності.

"У Новому році всім вам хочу побажати Божого благословення, сили, яка дає можливість жити з нашої віри, сили, яка робить нас стійкими і непохитними! Побажати, щоб якнайшвидше закінчилася війна, настала перемога і запанував справедливий мир, щоб усі, хто, можливо, перебуває далеко від дому, чимшвидше повернувся до своєї Батьківщини", - побажав архиєрей.

"Хочу побажати всім нам, щоб у Новому році ми більше усміхалися, аніж плакали, більше раділи, ніж сумували", - підсумував предстоятель УГКЦ.

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УГКЦ
Новий рік
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