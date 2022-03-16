"Бажаю вам бути лідером світу. А це означає бути лідером миру": Зеленський до Байдена під час виступу в Конгресі США 

Про це Президент України сказав під час відеозвернення до Конгресу США.

"Сьогодні недостатньо бути лідером НАТО, треба бути лідером світу. Бути лідером світу означає бути лідером миру. Ваша країна не залежить лише від вас і від вашого народу, а й від тих, хто поряд з вами. Від тих, хто сильний. Сильний – не означає великий. Це означає хоробрий, готовий боротися за своїх громадян і громадян світу, за захист прав людини, за право на життя, право померти тоді, коли прийде час, а не тоді, коли цього хтось захоче, наприклад, ваш сусід", – додав Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні український народ захищає не лише Україну, а й бореться за Європу та за світ задля майбутнього. Тому американський народ, допомагаючи українцям, також допомагає Європі та світові "для того, щоб планета жила, щоб в історії була справедливість".

"Мені майже 45 років. І коли серця понад 100 дітей зупинилися, мій вік також зупинився. Принести мир - це моя основна місія на благо народу, на благо українців. Я звертаюся до президента Байдена. Ви є лідером країни. Я бажаю, щоб ви були лідером світу. Бути лідером світу означає бути лідером миру. Слава Україні", – завершив свій виступ Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу Зеленський також закликав конгресменів США створити Союз відповідальних країн, який миттєво реагуватиме на війни та лиха протягом 24 годин

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