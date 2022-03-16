Зеленський закликав конгресменів США створити Союз відповідальних країн, який миттєво реагуватиме на війни та лиха протягом 24 годин

Про це Володимир Зеленський заявив виступаючи сьогодні, 16 березня, перед конгресменами США, передає "Еспресо. TV".

"Нам потрібно створити нові інструменти швидкого реагування і зупинити війну, повномасштабне російське вторгнення в Україну. Це буде справедливо, якщо це зло буде покорене протягом наступних 24 годин. Сьогодні світ не має таких інструментів. Минула війна змусила нас створити установи, які мали б захисти нас від майбутньої війни. Але, а жаль, вони не спрацювали, ми це бачимо, ви це бачите. Нам потрібні нові інституції, нові союзи і ми пропонуємо створити союз відповідальних країн, які матимуть силу і свідомість негайно зупиняти конфлікти, надавати всю необхідну допомогу протягом 24 годин, якщо необхідно, то зброю, гуманітарну допомогу, санкції, фінанси. Все, щоб дотримуватися миру, щоб зберегти життя. Такий союз може допомагати тим, хто переживає природні лиха, хто став жертвою гуманітарної лиха чи епідемії. Ми могли б врятувати тисячі життів нашої країни і в багатьох інших країнах, які потребують миру, де люди страждають у антигуманних стражданнях та руйнації", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський: ми повинні боротись і вести переговори про справедливий і чесний мир для України, про гарантії безпеки, які працюватимуть

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