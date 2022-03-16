Зеленський: ми повинні боротись і вести переговори про справедливий і чесний мир для України, про гарантії безпеки, які працюватимуть



"Вісім років тому у цей день російська держава організувала фейковий референдум на території нашого українського Криму, який використала потім, щоб виправдовувати захоплення нашої території. Це було незаконно, це було руйнацією всієї архітектури безпеки в Європі, яку створили після Другої світової війни. Але Росія пішла на це. Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз, який ви чините зараз, якби тоді світ тоді відреагував, хоч на половину так, як повинен реагувати зараз і реагує, то я впевнений, ми б не мали ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі. Все це зло народилося із окупації Криму, з нашої слабкості, брутальних дій Росії за які вона мала відчувати покарання ще в 2014 році. Зараз ми міцніші, набагато міцніші, ми об’єднанні, ми великий народ і нація. Але ми не маємо, на жаль, машини часу і не можемо повернутися в ту мить, коли це вирішувалося. Ми повинні і можемо боротися зараз. Повинні захищати нашу державу та наше українське життя. Вести переговори про справедливий і чесний мир для України, про справжні гарантії безпеки, які будуть працювати. Це амбітне завдання, складне, великий шлях, але я впевнений, що нам українцям по силах все це зробити, нам українцям по силах перемогти і повернутися до миру, якого ми всі так прагнемо", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців щодо інформаційної підтримки армії

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