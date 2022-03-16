Зеленський звернувся до українців щодо інформаційної підтримки армії

Президент України Володимир Зеленський в черговому відеозверненні наголосив на важливості інформаційної підтримки наших ЗСУ з боку цивільно населення, передає "Еспресо. TV".



"Українки, українці, якщо вам відомо, де ворог, де він кинув свої танки чи іншу бронетехніку, панцирі, чи гармати, то повідомляйте про це українським силам. Давайте використовувати все заради нашої перемоги. І заради перемоги будьте, будь ласка, мудрими – не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони. Коли ви чуєте, як хлопці працюють , то не оприлюднюйте мапи, які знаходите в покинутій російські техніці і на розбитих командних пунктах окупантів. Віддавите, будь ласка, їх нашим військовим, хай використовують їх щоб ворог страждав", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, "щоранку згадуватимемо всіх українців": Зеленський підписав указ про вшанування загиблих від агресії РФ.

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