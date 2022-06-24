BBC визначила імена 4 тисяч російських солдатів, які загинули в Україні

Про це повідомляє BBC.

Журналісти дійшли, зокрема, таких висновків.

Серед понад чотирьох тисяч втрат стрімко зростає кількість добровольців. При цьому щоп'ятий з них поїхав на війну у віці 50 років та старші. Щотижня з'являються повідомлення про загибель ще 30-40 добровольців. Так часто не повідомляють про смерті жодної іншої категорії військових.

17% російських втрат — це офіцери (щонайменше - 4 генерали і 21 полковник). Такі втрати, на думку експертів, спричинені тим, що так влаштована система командування російської армії. Більшість функцій з управління підрозділами беруть на себе саме офіцери, у той час, як в арміях НАТО певні схожі завдання уповноважені вирішувати сержанти.

За чотири місяці війни Росія втратила щонайменше 42 пілоти. За оцінками британської розвідки, це пов'язано з тим, що підготовка льотчиків у Росії багато років велася за чітко визначеним, затвердженим сценарієм з метою створити враження у високого начальства. Це глушило ініціативу і заважало молодим пілотам навчатися швидко ухвалювати рішення у динамічних умовах.

20% визначених загиблих служили у десантних військах, 19% - у мотострілецьких.

За оперативною інформацією Геншабу ЗСУ на вечір 24 червня Збройні сили України здійснили наступальні дії на Херсонщині, частина підрозділів окупантів втекла в район населеного пункту Ольгине Бериславського району.

24 червня російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.

Речник Міністерства оборони заявив, що зранку 24 червня, в Чорному морі зафіксували чотири кораблі РФ з крилатими ракетами "Калібр". Окупанти можуть вдарити одночасно 32 ракетами.

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