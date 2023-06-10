Бельгія надасть Україні €3,5 млн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
МЗС Бельгії 9 червня оголосило про надання Україні термінової гуманітарної допомоги для подолання наслідків підриву Росією Каховської ГЕС
Про це йдеться в заяві бельгійського МЗС.
Допомогу Україні Бельгія надасть через урядовий механізм B-FAST, який використовується для підтримки іноземних держав у кризових ситуаціях.
Щоб допомогти людям, які постраждали від повені, B-FAST надасть обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тисяч євро.
У співпраці з Міністерством охорони здоров’я України надасть медичне обладнання на суму 1,6 мільйона євро – ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води, а також забезпечить зневоднені сухі пайки для евакуйованих.
На підставі офіційного запиту, отриманого через європейський координаційний механізм, B-FAST закупить генератори вартістю 1,5 мільйона євро і направить їх у райони, які постраждали від повені.
Нарешті, з раніше оголошеного пакету гуманітарної допомоги Україні у 24 мільйони євро на цей рік 7 мільйонів євро підуть до Гуманітарного фонду ООН для України.
- Нагадаємо, рада міністрів Бельгії 9 червня затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні. ЗСУ отримають боєприпасів калібру 105 мм на суму 32,4 млн євро.
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