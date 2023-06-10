Про це йдеться в заяві бельгійського МЗС.

Допомогу Україні Бельгія надасть через урядовий механізм B-FAST, який використовується для підтримки іноземних держав у кризових ситуаціях.

Щоб допомогти людям, які постраждали від повені, B-FAST надасть обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тисяч євро.

У співпраці з Міністерством охорони здоров’я України надасть медичне обладнання на суму 1,6 мільйона євро – ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води, а також забезпечить зневоднені сухі пайки для евакуйованих.

На підставі офіційного запиту, отриманого через європейський координаційний механізм, B-FAST закупить генератори вартістю 1,5 мільйона євро і направить їх у райони, які постраждали від повені.

Нарешті, з раніше оголошеного пакету гуманітарної допомоги Україні у 24 мільйони євро на цей рік 7 мільйонів євро підуть до Гуманітарного фонду ООН для України.