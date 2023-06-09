Про це повідомили в міноборони країни, передає L`avenir.

"Боеприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені якнайшвидше", - зазначили у відомстві.

"Ця поставка 105-мм боєприпасів відповідає прямому запиту України та відповідає її потребам на місцях. З цією додатковою підтримкою в розмірі 32,4 млн євро міністерство оборони наразі надало 306 млн євро летальної та нелетальної військової підтримки України, в тому числі 41 млн євро на паливо", - додали там.

У міноборони Бельгії зазначили, що окрім матеріального забезпечення, країна вже підготувала понад 700 українських військових у межах європейської тренувальної місії EUMAM.