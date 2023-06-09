Бельгія затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні. ЗСУ отримають боєприпасів на 32,4 млн євро
Рада міністрів Бельгії 9 червня затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні. ЗСУ отримають боєприпасів калібру 105 мм на суму 32,4 млн євро
Про це повідомили в міноборони країни, передає L`avenir.
"Боеприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені якнайшвидше", - зазначили у відомстві.
"Ця поставка 105-мм боєприпасів відповідає прямому запиту України та відповідає її потребам на місцях. З цією додатковою підтримкою в розмірі 32,4 млн євро міністерство оборони наразі надало 306 млн євро летальної та нелетальної військової підтримки України, в тому числі 41 млн євро на паливо", - додали там.
У міноборони Бельгії зазначили, що окрім матеріального забезпечення, країна вже підготувала понад 700 українських військових у межах європейської тренувальної місії EUMAM.
- Бельгія бере участь у коаліції з навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
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