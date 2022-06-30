Бельгія оголосила про призупинення видачі туристичних віз росіянам

Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії та оператор візових центрів VFS Global.

"Зверніть увагу, що Візовий центр не зможе робити жодних винятків. Цей тимчасовий захід буде скасовано, як тільки посольство Бельгії відновить можливість розглядати всі без винятку заявки на отримання візи", – йдеться у повідомленні візового центру.

Зазначають, що візовий центр Бельгії прийматиме заявки на отримання студентських та робочих віз, а також візи для возз’єднання сім’ї. Це стосується заявників, які планують прибути в країну до 31 серпня.

З 27 червня також призупинили свою роботу консульства Бельгії в Москві, Санкт-Петербурзі та Новоросійську. За словами туроператорів, призупинення прийому документів пов’язане з оновленням системи візового центру.

27 лютого Зеленський заявив, що Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматів і 200 протитанкових гранатометів.

12 квітня Бельгія анонсувала відновлення роботи посольства у Києві та пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €500 млн.

22 травня Бельгія стала першою європейською країною, що запровадила 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.

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