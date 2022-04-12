Бельгія повертає посольство до Києва та планує виділити €500 млн
Бельгія анонсувала відновлення роботи посольства у Києві та готує пакет фінансової допомоги Україні у €500 млн
Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, пише The Brussels Times.
За її словами, Бельгія відкриє посольство в Києві після того, як воно було зачинене у березні з безпекових міркувань.
Крім того, країна готує новий пакет фінансової допомоги – третього траншу розміром €500 млн, сказала Вільмес після зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі.
Голова МЗС Бельгії також запевнила у підтримці країною п'ятого пакета санкцій проти Росії й Білорусі та відзначила, що наступна серія санкцій очікується вже найближчим часом.
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