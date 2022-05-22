Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу
Бельгія стала першою європейською країною, що запровадила 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу
Про це повідомила Daily Mail.
Бельгія першою в Європі запровадила 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
На це рішення країна пішла після того, як 14 країн підтвердили спалахи цього вірусного захворювання, а в самій Бельгії зафіксували три випадки зараження.
Відтепер хворі на мавпячу віспу у Бельгії мають самоізолюватися на три тижні.
Мавпяча віспа — рідкісне тропічне захворювання, перебіг якого залежить від штаму. Штам "Конго" викликає важкий перебіг: 10% хворих, зараженим ним, помирає. Смертність від західноафриканського штаму становить 1%, і саме його зараз фіксують, приміром, у Великій Британії.
Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом, при контакті з біологічними рідинами заражених людей чи тварин (мавп, білок, гризунів), а також при вживанні в їжу м'яса інфікованих тварин. Однак експерти зазначають, що найчастіше вірус передається від тварин.
- Нагадаємо, 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.14
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе