Про це повідомила Daily Mail.

Бельгія першою в Європі запровадила 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.

На це рішення країна пішла після того, як 14 країн підтвердили спалахи цього вірусного захворювання, а в самій Бельгії зафіксували три випадки зараження.

Відтепер хворі на мавпячу віспу у Бельгії мають самоізолюватися на три тижні.

Мавпяча віспа — рідкісне тропічне захворювання, перебіг якого залежить від штаму. Штам "Конго" викликає важкий перебіг: 10% хворих, зараженим ним, помирає. Смертність від західноафриканського штаму становить 1%, і саме його зараз фіксують, приміром, у Великій Британії.

Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом, при контакті з біологічними рідинами заражених людей чи тварин (мавп, білок, гризунів), а також при вживанні в їжу м'яса інфікованих тварин. Однак експерти зазначають, що найчастіше вірус передається від тварин.

Нагадаємо, 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.

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