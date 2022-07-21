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Бельгія ратифікувала прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО

21 липня, 2022 четвер
17:09
Світ Швеція Фінляндія НАТО

Бельгія завершила процедуру ратифікації для приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

"Це офіційно! Бельгія завершила процедуру ратифікації для приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Наша країна поважає свої міжнародні зобов'язання щодо забезпечення нашої безпеки, захисту нашої свободи та демократії", - написала очільниця МЗС.

Відомо, що Фінляндія і Швеція після вторгнення Росії в Україну оголосили, що планують вступати до НАТО. Відмова від нейтральності та курс на приєднання до Альянсу знайшов відгук у фінському політикумі й суспільстві на тлі війни. У кремлі наголосили, що "у Росії з'явиться більше офіційно оголошених противників", якщо Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО.

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Швеція
Фінляндія
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НАТО
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