Президент США передав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО на ратифікацію в сенат
Байден надіслав на ратифікацію Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Повідомляється, що протоколи було підписано у Брюсселі 5 липня 2022 року від імені США та інших учасників Північноатлантичного договору. Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії та Швеції стати учасниками договору та членами НАТО.
У повідомленні Байдена зазначається, що Фінляндія та Швеція відповідають вимогам вступу в НАТО і будуть робити внесок у Альянс як у силах, так і в ресурсах, і поділяють критично важливі цінності зі Штатами.
Байден також звернувся із проханням до Сенату провести процедуру ратифікації у прискореному порядку, що сприятиме "просуванню сильної та вільної Європи". Крім того, глава Білого дому наголосив, що Сполучені Штати заохочують усіх членів Альянсу оперативно провести відповідні процедури ратифікації в національних парламентах щодо приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО.
- Нагадаємо, Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО 5 липня.
- Схвалити вступ двох північних країн до НАТО повинні усі 30 членів військового альянсу. Декларацію про вступ вже ратифікували три країни-члени НАТО: Канада, Німеччина та Данія.
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