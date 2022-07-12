Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Повідомляється, що протоколи було підписано у Брюсселі 5 липня 2022 року від імені США та інших учасників Північноатлантичного договору. Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії та Швеції стати учасниками договору та членами НАТО.

У повідомленні Байдена зазначається, що Фінляндія та Швеція відповідають вимогам вступу в НАТО і будуть робити внесок у Альянс як у силах, так і в ресурсах, і поділяють критично важливі цінності зі Штатами.

Байден також звернувся із проханням до Сенату провести процедуру ратифікації у прискореному порядку, що сприятиме "просуванню сильної та вільної Європи". Крім того, глава Білого дому наголосив, що Сполучені Штати заохочують усіх членів Альянсу оперативно провести відповідні процедури ратифікації в національних парламентах щодо приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО 5 липня.

Схвалити вступ двох північних країн до НАТО повинні усі 30 членів військового альянсу. Декларацію про вступ вже ратифікували три країни-члени НАТО: Канада, Німеччина та Данія.

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