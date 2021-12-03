Бельгія та Швейцарія посилюють карантинні обмеження

Про це повідомляє The Guardian.



У п’ятницю, 3 грудня, Швейцарія, яка вже зафіксувала три перші випадки штаму "Омікрон", заявила про посилені заходи боротьби з COVID-19.



Країна введе сертифікат, який підтверджує, що людина вакцинована або перехворіла на коронавірус. У приміщеннях, на які поширюється правило сертифіката, буде обов'язковим носіння масок.



Також уряд Швейцарії закликав людей за можливості працювати з дому, і заборонив невакцинованим громадянам відвідувати масові заходи.



Нові правила набудуть чинності з понеділка, 6 грудня, і будуть діяти до 24 січня.



За останні два тижні Швейцарія підтвердила понад 96 тис. випадків зараження коронавірусом.



У Бельгії прем'єр-міністр Александер Де Кроо заявив, що країна ще більше посилить обмеження щодо коронавірусу.



Дитячі садки та початкові школи закриються на святковий сезон на тиждень раніше, тобто з 20 грудня. Зазначається, що діти від 6 років повинні носити маски.



Також обмежено відвідування заходів у приміщенні до 200 осіб. Минулої п’ятниці, 26 листопада, уряд закрив нічні клуби та встановив комендантську годину для барів та ресторанів о 23:00.



З 29 листопада у Бельгії в середньому реєструють понад 17 тис. нових випадків щодня, що на 6% більше, ніж за попередній тиждень. Кількість госпіталізацій зросла на 4%, а 40% ліжок інтенсивної терапії в країні зараз заповнені пацієнтами з COVID-19.

Нагадаємо, 2 грудня уряд Німеччини посилив обмеження для невакцинованих та розгляне можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу з лютого 2022 року.

Австрія стала першою країною в Європі, яка зробить вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх жителів з 1 лютого 2022 року.