Бельгія законодавчо закріпила право забирати м'яч, закинутий у двір сусіда
У законі, який дозволяє проникати на приватну територію прописали, що забороняється перекидати м'яч до сусіда навмисно
Про це розповідає "ЄП" з посиланням на Guardian.
Професор Вінсент Сагарт, який допомагав писати новий закон про власність, заявив, що віжповідний закон був необхідний для внесення ясності в складну правову ситуацію в країні.
"До 1 вересня сусід повинен був повернути м'яч. Але він міг відмовити вам у доступі до свого саду. З 1 вересня ви маєте право піти за своїм м'ячем або домашньою твариною, якщо вони опинилися там випадково. Забороняється просто перекидати м'яч через огорожу, щоб подивитися, що у дворі. Звичайно, ви повинні керуватися здоровим глуздом", - сказав Сагарт.
Перед ухваленням в бельгійському суспільстві були побоювання, що новий закон призведе до "спалаху несумлінної поведінки".
Втім, Ерік Діріккс, який в якості мирового судді головує в суді дрібних тяжб в бельгійській провінції Фламандський Брабант, заявив, що застосування закону буде ретельно контролюватися.
"Люди не можуть просто піти в чийсь сад, і справа мирового судді - стежити за цим. Зловживання також будуть покарані. Ми повинні проявляти пильність щодо конфіденційності", - пояснив суддя.
Також законним стане доступ в сад сусіда для встановлення драбини при стрижці живоплоту або чищення жолобів.
"Це право тепер буде поширено на будівельні роботи. Це також тимчасове право, і сусіди також можуть зажадати компенсацію за незручності", - пояснив Сагарт.
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