Бельгійські католицькі священники запропонували молитву для гей-пар
Група католицьких єпископів у Бельгії у вівторок, 20 вересня, запропонувала текст літургії для одностатевих пар попри те, що минулого року Ватикан прямо заборонив благословляти гей-шлюби
Про це повідомило видання AP.
Єпископи наголошують, що їхня молитва не прирівнюється до освячення шлюбу, який у католицькій доктрині є виключно союзом чоловіка й жінки. Натомість це спроба "створити атмосферу поваги, визнання й інтеграції" для ЛГБТ-спільноти, що належить до церкви.
Церемонія передбачає вступне слово й молитву, читання Святого Письма і двох молитов – однієї про відданість пари одне одному, а іншої – про її союз.
Представник єпископату Бельгії Томмі Шольтес пояснив AP, що йдеться не про благословення гей-пар, а лише "можливість спільної молитви, під час якої інші також зможуть помолитися за них".
Повідомляється, що католицьке вчення передбачає, що до ЛГБТ-людей потрібно ставитися з повагою й гідністю, але одностатеві акти вважаються неприйнятними. Минулого року Ватикан офіційно проголосив, що церква не може благословляти гей-шлюби, бо це гріх.
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