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Бельгійські вафлі. Варіанти смачних рецептів на будь-який смак
Такі вафлі зазвичай хрусткі зверху та м’які всередині. Подають бельгійські вафлі з різноманітними сиропами, медом, шоколадним соусом, згущеним молоком, джемом, морозивом, варенням, ягодами тощо
Бельгійські вафлі на молоці у вафельниці - класичний рецепт
Інгредієнти:
- борошно – 200 г
- масло вершкове – 120 г
- два яйця
- цукор пісок – 100 г
- молоко – 150 мл
- ванільний цукор – 10 г
- розпушувач – одна чайна ложка
Фото: gettyimages
Покроковий рецепт приготування:
- розм’якшуємо масло
- розтираємо з цукром
- вбиваємо яйця
- розмішуємо
- всипаємо борошно
- всипаємо розпушувач
- розмішуємо
- вливаємо тепле молоко
- перемішуємо
- залишаємо тісто (консистенції густої сметани) на 15 хвилин постояти
- перед випічкою ще раз розмішуємо
- розігріваємо вафельницю
- маленьким ополоником налити тісто до вафельниці
- випікаємо близько чотирьох хвилин
- подаємо бельгійські вафлі гарячими
- куштуємо з джемом, сметанковим кремом, згущеним молоком, гарячим шоколадом, ягодами тощо.
Бельгійські вафлі на кефірі
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- три яйця
- кефір - 200 мл
- борошно - 350 г
- цукровий пісок - 100 г
- розпушувач – одна чайна ложка
- масло вершкове - 200 г
- ваніль, сіль
Покроковий рецепт приготування:
- м'яке масло збиваємо з цукром
- розбиваючи по одному яйця, продовжуємо збивання
- вливаємо кефір
- додаємо борошно
- додаємо розпушувач
- додаємо сіль і ванілін
- накладаємо по дві ложки тіста в кожну форму
- печемо віденські вафлі чотири хвилини.
Бельгійські вафлі на сметані
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- чотири яйця
- сметана - 130 г
- борошно пшеничне - 130 г
- цукровий пісок - 100 г
- олія рослинна – дві столові ложки
- сіль, ваніль, цукрова пудра
Приготування:
- збиваємо білки з дрібкою солі
- потім збиваємо жовтки з цукром до побіління
- до жовтків додаємо сметану
- додаємо ваніль
- додаємо борошно
- вмішуємо в тісто білкову піну
- випікаємо віденські вафлі на сметані чотири хвилини
- посипаємо пудрою.
Солоні бельгійські вафлі з ковбасою
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- одне куряче яйце
- одна склянка борошна
- молоко - 50 мл
- дрібка соди
- дрібка солі
- копчена ковбаса - 100 г
- соняшникова рафінована олія для змащення форми.
Покроковий рецепт приготування:
- вбиваємо в миску куряче яйце
- додаємо дрібку солі
- перемішуємо до однорідної консистенції
- вливаємо молоко
- перемішуємо
- всипаємо муку
- всипаємо соду
- перемішуємо до однорідної консистенції
- додаємо натерту на терці копчену ковбасу
- перемішуємо
- розігріваємо електровафельницю
- змащуємо рослинною олією форми
- викладаємо по 2 столові ложки тіста
- смажимо вафлі чотири хвилини
- подаємо на стіл.
Бельгійські вафлі з сиром
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- два яйця
- борошно – три столові ложки
- сир - 180 г
- цукровий пісок – три столові ложки
- олія рослинна – одна столова ложка
- розпушувач – пів чайної ложки
- ваніль, сіль
Приготування:
- збиваємо яйця з цукром та дрібкою солі
- продовжуючи збивати, додаємо сир
- додаємо борошно з розпушувачем
- додаємо рослинну олію
- наливаємо порціями тісто в форми вафельниці
- печемо віденські вафлі з сиром чотири хвилини.
М’які віденські вафлі
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- три яйця
- борошно - 300 г
- молоко - 200 мл
- цукровий пісок - 150 г
- масло вершкове - 180 г
- розпушувач – дві чайні ложки
- сіль
Приготування:
- розтираємо м'яке масло з цукром
- додаємо збиті яйця
- додаємо молоко
- ще раз збиваємо
- просіюємо в отриману суміш борошно та розпушувач
- перемішуємо до однорідності
- у кожну форму вафельниці викладаємо по дві ложки тіста
- розрівнюємо
- закриваємо вафельницю
- випікаємо віденські вафлі чотири хвилини.
Смачного!
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