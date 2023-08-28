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Бельгійські вафлі. Варіанти смачних рецептів на будь-який смак

28 серпня, 2023 понедiлок
15:13
рецепти бельгійські вафлі

Такі вафлі зазвичай хрусткі зверху та м’які всередині. Подають бельгійські вафлі з різноманітними сиропами, медом, шоколадним соусом, згущеним молоком, джемом, морозивом, варенням, ягодами тощо

Бельгійські вафлі на молоці у вафельниці - класичний рецепт

Інгредієнти:

  • борошно – 200 г
  • масло вершкове – 120 г
  • два яйця
  • цукор пісок – 100 г
  • молоко – 150 мл
  • ванільний цукор – 10 г
  • розпушувач – одна чайна ложка

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

 

Покроковий рецепт приготування:

  • розм’якшуємо масло
  • розтираємо з цукром
  • вбиваємо яйця
  • розмішуємо
  • всипаємо борошно
  • всипаємо розпушувач
  • розмішуємо
  • вливаємо тепле молоко
  • перемішуємо
  • залишаємо тісто (консистенції густої сметани) на 15 хвилин постояти
  • перед випічкою ще раз розмішуємо
  • розігріваємо вафельницю
  • маленьким ополоником налити тісто до вафельниці
  • випікаємо близько чотирьох хвилин
  • подаємо бельгійські вафлі гарячими
  • куштуємо з джемом, сметанковим кремом, згущеним молоком, гарячим шоколадом, ягодами тощо.

Бельгійські вафлі на кефірі

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • три яйця
  • кефір - 200 мл
  • борошно - 350 г
  • цукровий пісок - 100 г
  • розпушувач – одна чайна ложка
  • масло вершкове - 200 г
  • ваніль, сіль

Покроковий рецепт приготування:

  • м'яке масло збиваємо з цукром
  • розбиваючи по одному яйця, продовжуємо збивання
  • вливаємо кефір
  • додаємо борошно
  • додаємо розпушувач
  • додаємо сіль і ванілін
  • накладаємо по дві ложки тіста в кожну форму
  • печемо віденські вафлі чотири хвилини.

Бельгійські вафлі на сметані

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • чотири яйця
  • сметана - 130 г
  • борошно пшеничне - 130 г
  • цукровий пісок - 100 г
  • олія рослинна – дві столові ложки
  • сіль, ваніль, цукрова пудра

Приготування:

  • збиваємо білки з дрібкою солі
  • потім збиваємо жовтки з цукром до побіління
  • до жовтків додаємо сметану
  • додаємо ваніль
  • додаємо борошно
  • вмішуємо в тісто білкову піну
  • випікаємо віденські вафлі на сметані чотири хвилини
  • посипаємо пудрою.

Солоні бельгійські вафлі з ковбасою

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • одне куряче яйце
  • одна склянка борошна
  • молоко - 50 мл
  • дрібка соди
  • дрібка солі
  • копчена ковбаса - 100 г
  • соняшникова рафінована олія для змащення форми.

Покроковий рецепт приготування:

  • вбиваємо в миску куряче яйце
  • додаємо дрібку солі
  • перемішуємо до однорідної консистенції
  • вливаємо молоко
  • перемішуємо
  • всипаємо муку
  • всипаємо соду
  • перемішуємо до однорідної консистенції
  • додаємо натерту на терці копчену ковбасу
  • перемішуємо
  • розігріваємо електровафельницю
  • змащуємо рослинною олією форми
  • викладаємо по 2 столові ложки тіста
  • смажимо вафлі чотири хвилини
  • подаємо на стіл.

Бельгійські вафлі з сиром

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • два яйця
  • борошно – три столові ложки
  • сир - 180 г
  • цукровий пісок – три столові ложки
  • олія рослинна – одна столова ложка
  • розпушувач – пів чайної ложки
  • ваніль, сіль

Приготування:

  • збиваємо яйця з цукром та дрібкою солі
  • продовжуючи збивати, додаємо сир
  • додаємо борошно з розпушувачем
  • додаємо рослинну олію
  • наливаємо порціями тісто в форми вафельниці
  • печемо віденські вафлі з сиром чотири хвилини.

М’які віденські вафлі

бельгійські вафлі

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • три яйця
  • борошно - 300 г
  • молоко - 200 мл
  • цукровий пісок - 150 г
  • масло вершкове - 180 г
  • розпушувач – дві чайні ложки
  • сіль

Приготування:

  • розтираємо м'яке масло з цукром
  • додаємо збиті яйця
  • додаємо молоко
  • ще раз збиваємо
  • просіюємо в отриману суміш борошно та розпушувач
  • перемішуємо до однорідності
  • у кожну форму вафельниці викладаємо по дві ложки тіста
  • розрівнюємо
  • закриваємо вафельницю
  • випікаємо віденські вафлі чотири хвилини.

Смачного!

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