Бельгію вдруге за тиждень охопили потужні повені
У Бельгії в суботу, 24 липня, пройшли зливи, які спричинили нові повені
Про це повідомляє Укрінформ.
Напередодні провінції Намюр та Валлонський Брабант на південному сході країни зазнали найбільшого удару стихії. У місті Дінант, в регіоні Валлонія, потоки води змивали автомобілі, розкидаючи їх по місту.
Заступник мера міста Роберт Клосет заявив, що повідомлень про загиблих та поранених не надходило, але повінь була сильнішою ніж та, що сталася минулого тижня.
- Нагадаємо станом на 19 липня у Бельгії повінь забрала життя 36 людей.
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