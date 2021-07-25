Бельгію вдруге за тиждень охопили потужні повені

Про це повідомляє Укрінформ.

Напередодні провінції Намюр та Валлонський Брабант на південному сході країни зазнали найбільшого удару стихії. У місті Дінант, в регіоні Валлонія, потоки води змивали автомобілі, розкидаючи їх по місту.

Заступник мера міста Роберт Клосет заявив, що повідомлень про загиблих та поранених не надходило, але повінь була сильнішою ніж та, що сталася минулого тижня.

