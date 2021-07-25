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Бельгію вдруге за тиждень охопили потужні повені

25 липня, 2021 неділя
12:48
Світ Повінь, Бельгія

У Бельгії в суботу, 24 липня, пройшли зливи, які спричинили нові повені

Про це повідомляє Укрінформ

Напередодні провінції Намюр та Валлонський Брабант на південному сході країни зазнали найбільшого удару стихії. У місті Дінант, в регіоні Валлонія, потоки води змивали автомобілі, розкидаючи їх по місту.

Заступник мера міста Роберт Клосет заявив, що повідомлень про загиблих та поранених не надходило, але повінь була сильнішою ніж та, що сталася минулого тижня.
 

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Бельгія
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