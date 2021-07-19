Повені в Європі дістались Австрії: кількість жертв у Бельгії та Німеччині зростає

Про це пише "Європейська правда", DW та Der Standaard, передає Еспресо.TV.



Станом на ранок понеділка, 19 липня, у німецьких федеральних землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія відомо загалом про 157 жертв повеней. Утім, багато осіб досі вважаються зниклими безвісти.



У місті Ерфтштадт-Блессем, ріка утворила вимоїну, внаслідок чого обвалилися 3 будинки. Влада заявляє про небезпеку знаходження поряд з вимоїною через можливість сходження грунту.



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У баварському місті Пассау у ніч на 19 липня незначно піднявся рівень води в Дунаї та залишався нижче позначки 8,50 метра, вище якої діє найвищий рівень небезпеки щодо повеней. Водою затопило набережну річки та автостоянки, а мешканці міста захищали будинки мішками з піском та бар'єрами.



На вихідних проливні дощі пройшли кількома районами в Австрії, містечко Галляйн поблизу Зальцбурга на кордоні з німецькою баварією було затоплене.



В результуті надмірних опадів бурхливі води несли автомобілі і сміття, але станом на вечір неділі не було зареєстровано жодного смертельного випадку.



Нагадаємо, станом на 18 липня, у німецьких федеральних землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, загиблими внаслідок повені вважалися 156 людей, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти