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Повінь на заході Німеччини забрала вже 156 життів

18 липня, 2021 неділя
10:50
Світ

У німецьких федеральних землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, що постраждали від повені, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти

Станом на ранок 18 липня 2021 року кількість жертв внаслідок катастрофічної повені на заході Німеччини сягнула 156 осіб, передає Еспресо.TV.

Поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що число жертв повені в районах цієї землі зросло до 110. Правоохоронці припустили, що кількість жертв зростатиме. Сотні людей досі вважають зниклими безвісти, розповідає Українська служба DW.

У землі Північний Рейн-Вестфалія, яка також потерпіла від негоди, станом на вечір 17 липня повідомлялось про 45 загиблих. Ще одна людина стала жертвою повені в Баварії.

В постраждалих районах тривають аварійно-рятувальні роботи. У них задіяні десятки тисяч фахівців.

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Оскільки  вода поступово сходить, люди повертаються до своїх сіл і містечок для розчищення завалів. Водночас ночують, їдять, приймають душ вони досі в спеціально облаштованих для їхнього перебування місцях. Багато хто втратив свої домівки.

За повідомленням влади містечка Ерфтштадт, що на південь від Кельна, ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені там створили великий кратер. Кілька житлових будинків, а також історичний замок були знесені.

У районі Штайнбахтальшперре поблизу Ойскірхена аварійні служби продовжують намагатися закріпити дамбу. За словами тамтешньої влади, у місцинах, розташованих нижче дамби, досі існує ризик затоплення.

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