Меркель розповіла про сюрреалістичні та моторошні картини після повеней у Німеччині

Про це Меркель заявила під час відвідин постраждалих від повені районів у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, повідомляє DW.

За словами канцлерки, вона побачили у постраждалих районах "сюрреалістичні і моторошні картини".

"У німецькій мові бракує слів, аби описати спричинене тут спустошення", - сказала Меркель.

Вона пообіцяла, що федеральний уряд ухвалить рішення про пакет допомоги постраждалим від стихії регіонам 21 липня. Він включатиме як короткострокову підтримку, так і середньострокові завдання та відбудову інфраструктури у довгостроковій перспективі.

За останніми даними, жертвами повеней у Німеччині стали 159 людей, ще 670 отримали травми.

Нагадаємо, станом на 18 липня, у німецьких федеральних землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, загиблими внаслідок повені вважалися 156 людей.

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