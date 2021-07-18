Меркель розповіла про сюрреалістичні та моторошні картини після повеней у Німеччині
Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що в німецькій мові бракує слів, аби змалювати наслідки руйнівних повеней у країні
Про це Меркель заявила під час відвідин постраждалих від повені районів у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, повідомляє DW.
За словами канцлерки, вона побачили у постраждалих районах "сюрреалістичні і моторошні картини".
"У німецькій мові бракує слів, аби описати спричинене тут спустошення", - сказала Меркель.
Вона пообіцяла, що федеральний уряд ухвалить рішення про пакет допомоги постраждалим від стихії регіонам 21 липня. Він включатиме як короткострокову підтримку, так і середньострокові завдання та відбудову інфраструктури у довгостроковій перспективі.
За останніми даними, жертвами повеней у Німеччині стали 159 людей, ще 670 отримали травми.
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Нагадаємо, станом на 18 липня, у німецьких федеральних землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, загиблими внаслідок повені вважалися 156 людей.
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